La due giorni a Milano sull’innovazione per far nascere business sostenibili

Due giorni a Milano per parlare di progetti e modelli di business che esemplificano l'eccellenza dell'innovazione in diversi ambiti. È questo il senso del primo summit internazionale di Tech.Emotion che si terrà al Talent Garden di Milano (Via Arcivescovo Calabiana, 6). Un convegno che punta a ispirare azioni, comportamenti e sentimenti ancorati agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, unendo tecnologia, emozioni, innovazione e umanesimo. Tra gli ospiti ci saranno Brunello Cucinelli, Angelo Moratti, Oscar Farinetti, Philipp Hildebrand, vice presidente di BlackRock, Ernesto Ciorra, chief Innovability officer di Enel Group, il ceo di Treedom Federico Garcea e Lorenzo Bertelli, marketing director & head of corporate social responsibility di Prada. A organizzare l'evento è Emotion Network, la media company fondata

