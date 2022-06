La cascata al contrario | lo strano fenomeno che succede solo qui Dove si può ammirare

Leggi su funweek

(Di martedì 21 giugno 2022) La natura è capace di regalarci spettacoli degni di un film fantastico, come ad esempio unaal. In verità ne esistono diverse al mondo e nonuna. Tra le più celebri c’è senza dubbio quella di Waipuhia alle Hawaii, nota proprio con il nome di Upside Down Waterfall. LEGGI ANCHE:– Perù, ladella sposa: se la osservi dalla giusta angolazione resterai a bocca aperta Lo spettacolo cui si assiste ha dello straordinario: l’acqua invece di scorrere verso il basso fluisce verso l’alto. Nessuna magia alla Doctor Strange ma piuttosto un evento tutto naturale. Laalsi trova in una zona in cui il vento soffia a forte velocità (raggiugne anche i 75 km/h); così forte da non consentire all’acqua di raggiungere il fondo del dirupo ma addirittura ...