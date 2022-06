La bomba che rischia di far perdere 5 miliardi all'Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Manca organico nei centri per l'impiego, il ministro del Lavoro Orlando bacchetta le Regioni, ma al momento sono stati assunti poco più di 3.440 professionisti rispetto ai 11.600 previsti Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Manca organico nei centri per l'impiego, il ministro del Lavoro Orlando bacchetta le Regioni, ma al momento sono stati assunti poco più di 3.440 professionisti rispetto ai 11.600 previsti

Pubblicità

NonnoAlbert : Ammazza che bomba 'Henry: Portrait of a Serial Killer' di McNaughton... geniale la traduzione del basso budget nel… - epareva : Lo scopo portare le vittime (retailers) a perdere i nervi in un gioco truccato e direi 'oltre misura' ??controllato… - Mine_1509 : RT @zeropregi: Il libro che nessuna classe dirigente leggerà mai. Uscito ora per @editorilaterza. Sembra una bomba. In Tv nel frattempo sc… - fabio_caredda2 : RT @zeropregi: Il libro che nessuna classe dirigente leggerà mai. Uscito ora per @editorilaterza. Sembra una bomba. In Tv nel frattempo sc… - Enzo51387079 : @no_evas_fiscale Chi sono quelli che mettono al servizio di tutti gli intrallazzi di Renzi il bomba? Il Fatto Quoti… -