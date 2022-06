Koulibaly vuole restare a Napoli, tre opzioni per il futuro del difensore (Di martedì 21 giugno 2022) Kalidou Koulibaly ha messo Napoli in cima alle priorità. Per il futuro del difensore ci sono tre opzioni Koulibaly resta o va via? il futuro del difensore senegalese è ancora incerto. Luciano Spalletti ha chiesto alla società di trattenere il “comandante” ma ad oggi il rinnovo è ancora lontano. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato un focus sul futuro del fortissimo centrale: “Basteranno cinque milioni per convincere il giocatore a rinnovare? Saranno sufficienti a distrarlo dalle lusinghe di club più blasonati che hanno messo gli occhi su di lui? L’età – ha compiuto ieri 31 anni – non gioca a suo favore. Koulibaly è chiamato infatti alla scelta professionale della vita. Con un’offerta congrua ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Kalidouha messoin cima alle priorità. Per ildelci sono treresta o va via? ildelsenegalese è ancora incerto. Luciano Spalletti ha chiesto alla società di trattenere il “comandante” ma ad oggi il rinnovo è ancora lontano. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato un focus suldel fortissimo centrale: “Basteranno cinque milioni per convincere il giocatore a rinnovare? Saranno sufficienti a distrarlo dalle lusinghe di club più blasonati che hanno messo gli occhi su di lui? L’età – ha compiuto ieri 31 anni – non gioca a suo favore.è chiamato infatti alla scelta professionale della vita. Con un’offerta congrua ...

