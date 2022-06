Pubblicità

globalistIT : - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La denuncia arriva dal Ministero della Difesa ucraino - aperegina61 : RT @fanpage: La denuncia arriva dal Ministero della Difesa ucraino - fanpage : La denuncia arriva dal Ministero della Difesa ucraino - _saslo : RT @lanf64: #Ucraina. #Kiev denuncia la disinformazione russa: 'Nelle zone occupate i giornali pubblicano false dichiarazioni dei comandant… -

Globalist.it

Guerra in Ucraina , senza bombardamenti costanti per tutta la giornata di ieri, la notte e questa mattina su Lisychansk , nel sud - est dell'Ucraina. Lo riferisce il capo militare regionale del ...In almeno 200 casi sono state usate bombe a grappolo -il quotidiano americano - . Armi ... Se il campo di battaglia confermasse l'indiscrezionesarebbe costretta a decidere che area dell'... Kiev denuncia: Lisychansk sotto costanti bombardamenti da un giorno Lo riferisce il capo militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai, spiegando che non è stato ancora possibile stabilire il numero delle vittime ...Severodonetsk è in mano ai russi. E resiste soltanto l’impianto chimico Azot, dove sono asserragliate centinaia di persone. Mosca denuncia un attacco alle piattaforme petrolifere nel mar Nero, con set ...