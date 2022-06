Kiev contro l’italiana Danieli: “Dà ai russi attrezzature per sottomarini e carri armati”. L’azienda: “Nessuna produzione diretta” (Di martedì 21 giugno 2022) L’attacco al gruppo meccanico friulano Danieli è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale del ministero della Difesa dell’Ucraina. “Dopo quattro mesi di guerra su larga scala, l’italiana Danieli collabora ancora con gli stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e blindature per carri armati”. Questo il testo della dichiarazione che ha riproposto un tema già emerso nei mesi scorsi, visto che il gruppo che ha un portafoglio ordini superiore ai 4 miliardi di euro, ha numerosi interessi nel mercato russo. “Sostenere il complesso militare russo è contrario a considerazioni legali e morali”, ha aggiunto il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) L’attacco al gruppo meccanico friulanoè arrivatomente dall’account Twitter ufficiale del ministero della Difesa dell’Ucraina. “Dopo quattro mesi di guerra su larga scala,collabora ancora con gli stabilimenti, fornendoper ladinucleari e blindature per”. Questo il testo della dichiarazione che ha riproposto un tema già emerso nei mesi scorsi, visto che il gruppo che ha un portafoglio ordini superiore ai 4 miliardi di euro, ha numerosi interessi nel mercato russo. “Sostenere il complesso militare russo è contrario a considerazioni legali e morali”, ha aggiunto il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov. La ...

