Kiev: Bonomi (Confindustria) firma accordo con Zelensky per ricostruzione Ucraina (Di martedì 21 giugno 2022) Italia e Ucraina hanno siglato un accordo per la ricostruzione. Una ricostruzione che però, a quanto prevede la Nato sembra lontana, visto che secondo Stoltenberg la guerra potrebbe durare anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 giugno 2022) Italia ehanno siglato unper la. Unache però, a quanto prevede la Nato sembra lontana, visto che secondo Stoltenberg la guerra potrebbe durare anni L'articolo proviene da Firenze Post.

