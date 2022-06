Kavalan lancia il nuovo packaging di ' King Car Conductor'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) -Carha vinto uno dei 5Double Golds a San Francisco TAIPEI, 20 giugno 2022/PRNewswire/- -Car, vincitore del Double Gold Award di, si rinnova nelCarè stato uno dei cinquea ottenere il Double Gold in occasione della San Francisco World Spirits Competition 2022, arrivando al quarto Double Gold della SFWSC assegnato a questa espressione.to per la prima volta nel 2011,Carè il primo whiskya rendere omaggio alla società madreCar Group. Maturata e messa in tino in molteplici botti di rovere, questa espressione esala ...