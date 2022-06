Pubblicità

leggo.it

Altri invece si sono interrogati se tra la coppia e laci fossero già degli attriti, ma in realtà l'invitato al matrimonio ha risposto dicendo che prima della cerimonia non c'era mai ...... tra le rovine dell'antica città fenicio - punica e poi romana e nellacittà di Pula. ... intrecci di parole e note per Elena Pau diretta da Marco Parodi e poesie in blues per Lea... Karen, la “vicina più odiata dal web”. Taglia l'erba durante il matrimonio: «Vi rovino la cerimonia» Altri invece si sono interrogati se tra la coppia e la vicina Karen ci fossero già degli attriti, ma in realtà l'invitato al matrimonio ha risposto dicendo che prima della cerimonia non c'era mai ...