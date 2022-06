(Di martedì 21 giugno 2022)ilferroviario adesso arriva quello: queste – secondo le autorità dell’enclave di– sarebbero le nuove restrizioni al transito delle merciRussia decise. Una ‘stretta’ che a questo punto permetterebbe il trasporto di merci nella regioneRussia solo via mare. Come riferisce l’agenzia Interfax le società di autotrasporti hanno confermato l’annuncio arrivato da: le autorità doganali lituane avrebbero bloccato il confine con la Bielorussia provocando in breve tempo una coda di mezzi. Il nuovosi aggiunge a quello imposto restrizioni al traffico ferroviario direttoRussia alla regione di, una ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Kaliningrad, si rischia una nuova escalation. #Mosca: 'Decisione senza precedenti' ?? - GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - SecolodItalia1 : Kaliningrad, blocco stradale dopo le ferrovie dalla Lituania. Mosca: escalation, ci saranno ritorsioni… - aleandreotti : Kaliningrad: cos'è l'exclave russa e cosa può succedere con il blocco al transito delle merci imposto dalla Lituania -

La disputa relativa alda parte della Lituania del transito di alcuni prodotti verso la "exclave" russa di, stretta fra la stessa Lituania e la Polonia, sta suscitando le ire di ...Oggi la Russia ha minacciato la Lituania di adottare risposte serie per ildi alcune spedizioni ferroviarie - per acciaio e altri metalli ferrosi - verso l'enclave russa di. ...L'annuncio di un super-missile con testate nucleari che potrebbe colpire tutte le capitali occidentali serve a spaventare gli occidentali. E a indurli a non sostenere più Kiev e non inviare i cannoni ...Una giornata di minacce neanche troppo velate, atti di diplomazia e possibili ripercussioni che riaccende la tensione tra Europa e Russia: la Lituania ha impedito a Mosca di utilizzare le ...