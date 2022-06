Juventus, Tuttosport: “De Ligt tentato dalla Premier, ma occhio al rinnovo” (Di martedì 21 giugno 2022) Juventus, Tuttosport- Come scrive Tuttosport, la Juventus ha davvero tutto nelle sue mani per poter davvero andare nel blindare il difensore olandese. Blindare l’erede di Chiellini è davver l’altro grande obbiettivo della dirigenza, che ad oggi ha davvero le carte in tavola per poter mettere della grande pressione a tutti con delle certezze importanti in squadra che fanno la differenza in certi ambienti. La squadra di Allegri deve trovare nuovo vigore dopo le passate stagioni che non hanno fatto bene a nessuno. I bianconeri devono fare un passo in avanti dopo anni di grandi trionfi in Italia che ad oggi sembra cambiata. La Premier League tenta De Ligt ma la Juve ha un piano” scrive Tuttosport. Il difensore olandese piace a Chelsea e Liverpool ma dalla ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 giugno 2022)- Come scrive, laha davvero tutto nelle sue mani per poter davvero andare nel blindare il difensore olandese. Blindare l’erede di Chiellini è davver l’altro grande obbiettivo della dirigenza, che ad oggi ha davvero le carte in tavola per poter mettere della grande pressione a tutti con delle certezze importanti in squadra che fanno la differenza in certi ambienti. La squadra di Allegri deve trovare nuovo vigore dopo le passate stagioni che non hanno fatto bene a nessuno. I bianconeri devono fare un passo in avanti dopo anni di grandi trionfi in Italia che ad oggi sembra cambiata. LaLeague tenta Dema la Juve ha un piano” scrive. Il difensore olandese piace a Chelsea e Liverpool ma...

