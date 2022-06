Juventus | ecco il centrocampista | furto in piena regola | Pioli furioso

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 giugno 2022) Continua la ricerca delda parte dellae sembra che la società possa soffiare al’obiettivo di mercato. Un mercato dove ladovrà operare una mini rivoluzione per tornare a dominare il calcio italiano, dopo due quarti posti consecutivi, ed essere grande protagonista a livello internazionale; missione non semplice considerando le diverse operazioni da fare, dalla difesa al centrocampo (nonostante l’ormai quasi certo ritorno di Pogba) all’attacco dove serve un giocatore che possa sostituire, nel miglior modo possibile, l’addio a parametro zero di Dybala. Proprio in mezzo al campo sembra che la società bianconera possa piazzare un altro grande colpo; un giocatore che verrebbe soffiato a. LaPresseIl profilo che lasta cercando, per ...