Juventus | contatti continui con Di Maria | l’agente ha fatto una promessa

(Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri sono in contatto continuo con l’entourage di Diche avrebbeunaal club Laresta in attesa della risposta di Angel Di. Sono ore di importanti riflessioni in casa Fideo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha chiesto qualche giorno di tempo in più per pensare al suo futuro insieme alla sua famiglia. Recentemente ci sarebbero stati nuovitra i bianconeri e l’entourage del calciatore, con quest’ultimo che avrebbeunaalla: entro questa settimana arriverà senza dubbio la risposta definitiva di Di. Un sì che potrebbe sbloccare anche il mercato della Vecchia Signora. LEGGI ...

In realtà, iproseguono senza sosta per sfruttare ogni minimo aspetto che possa rivelarsi positivo per assicurarsi il Fideo. La Juve si mantiene ottimista , consapevole di aver compiuto ...Lasembra intenzionata ad aspettare ancora Angel Di Maria . La lunga telenovela per portare il ... Secondo Gianluca Di Marzio itra i nerazzurri e il Chelsea sono intensi e nelle ultime ...Vista la mancanza di offerte per Correa e l'incedibilità di Lautaro, al momento - secondo Sport Mediaset - l'indiziato numero uno ad andare via è Edin Dzeko: per il bosniaco, contatti in corso col Val ...Il giornalista Sky rivela che il club bianconero aspetterà ancora Angel Di Maria che nei prossimi giorni darà la sua risposta ufficiale ...