Juve, le scelte per le panchine dell'U19 e dell'U23: Montero verso il ritorno dopo 17 anni, Brambilla dall'Atalanta (Di martedì 21 giugno 2022) Punto sulla situazione delle panchine della Juventus Under 19 e Under 23: settimana di decisioni importanti per la dirigenza bianconera, che... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Punto sulla situazionentus Under 19 e Under 23: settimana di decisioni importanti per la dirigenza bianconera, che...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, le scelte per le panchine dell'U19 e dell'U23: Montero verso il ritorno dopo 17 anni, Brambilla dall'Atalanta… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, le scelte per le panchine dell'U19 e dell'U23: #Montero verso il ritorno dopo 17 anni, #Brambilla dall'#Atalanta http… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Juve, le scelte per le panchine dell'U19 e dell'U23: #Montero verso il ritorno dopo 17 anni, #Brambilla dall'#Atalanta http… - cmdotcom : #Juve, le scelte per le panchine dell'U19 e dell'U23: #Montero verso il ritorno dopo 17 anni, #Brambilla dall'… - Marco562017 : @JPeppp Io ti dico umilmente la mia, Di Maria non lo prenderei mai, non lo avrei nemmeno contattato e non prenderei… -