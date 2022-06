Jennifer Lopez, l’amore per sua figlia e quell’aspetto in comune con Angelina Jolie (Di martedì 21 giugno 2022) Mamma e figlia insieme durante uno spettacolo a Los Angeles. Dove JLo ha presentato Emme come non binaria (Twitter @jlo) Jennifer Lopez come Angelina Jolie. Dimenticate lo star system e le riviste patinate. La star della musica e la diva di Hollywood hanno molto di più in comune. E riguarda il loro essere mamme. Sul palco di Los Angeles, JLo ha stupito tutti chiamando sua figlia Emme a esibirsi con lei. Il motivo? Si è rivolta alla ragazzina con il pronome neutro «they», cioè loro. Un riferimento che la dice lunga sulla figlia della popstar, nata 14 anni fa, insieme al gemello Max, dalla relazione con Marc Anthony. Emme è non binaria: non si identifica nei generi maschile e femminile. Da qui il gesto d’amore della madre che, in pubblico, l’ha ... Leggi su amica (Di martedì 21 giugno 2022) Mamma einsieme durante uno spettacolo a Los Angeles. Dove JLo ha presentato Emme come non binaria (Twitter @jlo)come. Dimenticate lo star system e le riviste patinate. La star della musica e la diva di Hollywood hanno molto di più in. E riguarda il loro essere mamme. Sul palco di Los Angeles, JLo ha stupito tutti chiamando suaEmme a esibirsi con lei. Il motivo? Si è rivolta alla ragazzina con il pronome neutro «they», cioè loro. Un riferimento che la dice lunga sulladella popstar, nata 14 anni fa, insieme al gemello Max, dalla relazione con Marc Anthony. Emme è non binaria: non si identifica nei generi maschile e femminile. Da qui il gesto d’amore della madre che, in pubblico, l’ha ...

