Iveco torna a produrre autobus in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Finanziati attraverso il Pnrr, saranno veicoli a basse emissioni, che dovrebbero entrare in circolazione entro la primavera del 2023. I siti scelti per il progetto sono Torino e Foggia Leggi su wired (Di martedì 21 giugno 2022) Finanziati attraverso il Pnrr, saranno veicoli a basse emissioni, che dovrebbero entrare in circolazione entro la primavera del 2023. I siti scelti per il progetto sono Torino e Foggia

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Iveco torna a produrre autobus in Italia - karda70 : RT @Today_it: Dopo 11 anni Iveco vuole tornare a produrre in Italia - Today_it : Dopo 11 anni Iveco vuole tornare a produrre in Italia - PalermoToday : Dopo 11 anni Iveco vuole tornare a produrre in Italia - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Iveco Bus torna a produrre in Italia dopo 11 anni. Gli impianti a Torino e Foggia -