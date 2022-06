Italia-Sudafrica oggi, pallanuoto: orario, tv, programma, streaming Mondiali 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto sono in calendario da oggi, martedì 21 giugno a domenica 3 luglio, e si disputeranno in Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna è stato inserito nel Girone C, che si gioca a Sopron: gli azzurri sfideranno oggi, martedì 21 giugno, alle ore 18.00 il Sudafrica, il 23 giugno il Canada ed il 25 giugno la Spagna. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest, con finali il 3 luglio. La partita Sudafrica-Italia sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili sul canale ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Idisono in calendario da, martedì 21 giugno a domenica 3 luglio, e si disputeranno in Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna è stato inserito nel Girone C, che si gioca a Sopron: gli azzurri sfideranno, martedì 21 giugno, alle ore 18.00 il, il 23 giugno il Canada ed il 25 giugno la Spagna. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest, con finali il 3 luglio. La partitasarà trasmessa in direttasu Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili sul canale ...

