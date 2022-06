Italia-Slovacchia U19 oggi, Europei 2022: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di martedì 21 giugno 2022) Gli Europei Under 19 2022 di calcio proseguiranno in Slovacchia oggi, martedì 21 giugno: nel Girone A sono inserite Slovacchia, Francia, Romania ed Italia, mentre nel Girone B ci sono Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023. oggi continua a giocare il Girone A: dopo la vittoria all’esordio sulla Romania per 2-1, si disputerà alle ore 17:30 Italia-Slovacchia. La diretta streaming di Italia-Slovacchia sarà fruibile su RaiPlay 3. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara Italia-Slovacchia. programma Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) GliUnder 19di calcio proseguiranno in, martedì 21 giugno: nel Girone A sono inserite, Francia, Romania ed, mentre nel Girone B ci sono Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023.continua a giocare il Girone A: dopo la vittoria all’esordio sulla Romania per 2-1, si disputerà alle ore 17:30. La direttadisarà fruibile su RaiPlay 3. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara...

