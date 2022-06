Italia-Slovacchia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei Under 19 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) Italia-Slovacchia sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della seconda sfida agli Europei Under 19 2022. Gli azzurrini di Nunziata sono pronti a scendere di nuovo in campo dopo aver vinto all’esordio contro la Romania. Altra sfida complicata, ma di certo alla portata per la nostra nazionale giovanile. Appuntamento alle ore 17.30 di martedì 21 giugno, diretta tv su Rai Sport + HD in chiaro e streaming gratis su Rai Play. Sportface, inoltre, vi proporrà la diretta scritta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022)sarà visibilein tv: ecco di seguito il, l’e le informazioni sulladella seconda sfida agli19. Gli azzurrini di Nunziata sono pronti a scendere di nuovo in campo dopo aver vinto all’esordio contro la Romania. Altra sfida complicata, ma di certo alla portata per la nostra nazionale giovanile. Appuntamento alle ore 17.30 di martedì 21 giugno,tv su Rai Sport + HD in chiaro egratis su Rai Play. Sportface, inoltre, vi proporrà lascritta. SportFace.

