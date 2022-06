Italia, la Nazionale cambia logo: le anticipazioni (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il restyling del 2017, il logo della Federcalcio, e quindi della Nazionale Italiana, potrebbe cambiare ancora. Footy Headlines, sito specializzato... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il restyling del 2017, ildella Federcalcio, e quindi dellana, potrebbere ancora. Footy Headlines, sito specializzato...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Gli italiani non sono stupidi e hanno capito che in Italia non c'è libertà di informazione in questo campo… - Mov5Stelle : Renzi? Lo vedo solo in tv, non l'ho mai incontrato sui territori. Soprattutto, non ho mai incontrato neanche il si… - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - Italia_Nostra : RT @MiC_Italia: #Cultura, il ministro @dariofrance: «La Biblioteca @Isontina di Gorizia, che rappresenta un presidio culturale di rilevanza… - Inter_1908___ : RT @cmdotcom: #Italia, la Nazionale cambia logo: le anticipazioni -