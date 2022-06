Italia e Sudamerica più vicini nello spazio. L’accordo dell’Asi (Di martedì 21 giugno 2022) L’Italia rafforza la cooperazione internazionale in ambito spaziale. Il nostro Paese ha siglato con l’Argentina un nuovo accordo per agire in sinergia sulla piena operatività del Siasge, il Sistema satellitare italo-argentino per la gestione delle emergenze ambientali e lo sviluppo economico. Ad apporre la firma sono stati il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, e il direttore esecutivo della Comisión nacional de actividades espaciales (Conae), Raul Kulichevsky. Un altro risultato frutto della seconda giornata del primo incontro dei rappresentanti delle agenzie spaziali e delle autorità dei Paesi Sudamericani, ospitato nelle sale dell’Asi. Una collaborazione storica Di fatto la partnership tra Roma e Buenos Aires attraverso le orbite non è nuova, risale a vent’anni fa, nel 1992. L’Asi ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) L’rafforza la cooperazione internazionale in ambito spaziale. Il nostro Paese ha siglato con l’Argentina un nuovo accordo per agire in sinergia sulla piena operatività del Siasge, il Sistema satellitare italo-argentino per la gestione delle emergenze ambientali e lo sviluppo economico. Ad apporre la firma sono stati il presidente dell’Agenzia spazialena (Asi), Giorgio Saccoccia, e il direttore esecutivo della Comisión nacional de actividades espaciales (Conae), Raul Kulichevsky. Un altro risultato frutto della seconda giornata del primo incontro dei rappresentanti delle agenzie spaziali e delle autorità dei Paesini, ospitato nelle sale. Una collaborazione storica Di fatto la partnership tra Roma e Buenos Aires attraverso le orbite non è nuova, risale a vent’anni fa, nel 1992. L’Asi ...

