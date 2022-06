Italia e Germania, tornano gli incontri bilaterali (Di martedì 21 giugno 2022) L’appuntamento tornano a Bergamo dopo otto anni gli incontri d’affari bilaterali tra Italia e Germania, cofinanziati dal Ministero federale tedesco per l’economia e la protezione del clima, che questa volta si focalizza sulle tecnologie e i servizi per la salute. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 giugno 2022) L’appuntamentoa Bergamo dopo otto anni glid’affaritra, cofinanziati dal Ministero federale tedesco per l’economia e la protezione del clima, che questa volta si focalizza sulle tecnologie e i servizi per la salute.

Pubblicità

Tg3web : 'Lo Stato tedesco deve risarcire le vittime dell'eccidio perpetrato dalle truppe della Germania nazista nel 1944 a… - FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - Emmachampagne95 : RT @Thor_sixtysix: @humarius Non va bene lo so, ma purtroppo è così in Italia è quasi la normalità. In Germania puoi essere anche il capo a… - iltirreno : LA SENTENZA - Il Tribunale civile di Bologna: «Un monito per i fatti del passato, ma anche per i crimini di guerra… -