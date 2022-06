Isola Guendalina Tavassi dopo il ritiro di Edoardo sono delusa e amareggiata

(Di martedì 21 giugno 2022)è furiosa non va in studio «Iouna persona onesta e leale». Mentre suo fratelloannuncia ufficialmente ildal gioco, la sorella su Instagram ha pubblicato delle stories di protesta senza però spiegare il motivo del suo disappunto.è costretto ad abbandonare l’dei Famosi a un passo

Pubblicità

Monique73204423 : RT @W06Anna: Comunque la finale era Guendalina, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro Questo prolungamento ha letteralmente rovinato l'edi… - maartiinagii : RT @W06Anna: Comunque la finale era Guendalina, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro Questo prolungamento ha letteralmente rovinato l'edi… - LadyNews_ : #Isoladeifamosi 2022, l'abbandono di #EdoardoTavassi manda in crisi la sorella #GuendalinaTavassi: il suo sfogo soc… - Nancydrs__28 : Un bacio forte ad Estefalsiahahahahahahahhah! P.s. Questo articolo è stato scritto da Gabriele Parpiglia (che oggi… - CovelloSabrina : RT @W06Anna: Comunque la finale era Guendalina, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro Questo prolungamento ha letteralmente rovinato l'edi… -

dei famosi, i finalisti si rivedono allo specchio/ Mercedesz choc:"La vitiligine è bordeaux!"Tavassi: 'Edoardo resta il vincitore dell'dei Famosi 2022' Nel corso dello sfogo ...CosìTavassi in un lungo sfogo nelle stories su Instagram . Perché il fratello Edoardo ... 'Io ho dovuto abbandonare l'perché sapevo che durava fino al 23 e non sapevo neanche di ...La sorella Guendalina, anche lei ex concorrente dell’Isola, ha deciso di disertare il collegamento con il programma previsto per la puntata di lunedì 20 giugno dopo avere appreso che il fratello ...Edoardo Tavassi ha dovuto dire addio all’Isola dei Famosi. Un ritiro accolto con grande dispiacere da parte dei naufraghi rimasti ma anche, e soprattutto, dai telespettatori che avevano il romano nel ...