Isola dei Famosi, una finalista era già arrivata in finale in un’altra edizione (Di martedì 21 giugno 2022) Record per la finalista de L’Isola dei Famosi Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 durante la quale sono stati eletti i finalisti di questa lunga edizione. A sorpresa sono stati ben 6 i naufraghi che hanno avuto accesso all’ultima puntata: parliamo di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 giugno 2022) Record per lade L’deiIeri sera è andata in onda la semide L’dei16 durante la quale sono stati eletti i finalisti di questa lunga. A sorpresa sono stati ben 6 i naufraghi che hanno avuto accesso all’ultima puntata: parliamo di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - andreastoolbox : Isola dei Famosi, una finalista era già arrivata in finale in un'altra edizione - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 20 giugno 2022: Stravince l'Isola dei Famosi, Report stabile - letizia115895 : RT @TommasoRanisi: Un programma come l’#isola che per costi e format è connaturato al periodo di garanzia va in onda ancora a fine giugno f… -