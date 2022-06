Isola dei famosi, perchè a Nicola Savino manca un dito: la storia dietro quell’incidente (Di martedì 21 giugno 2022) L’Isola dei famosi sta per volgere al termine: la grande finale di questa edizione è attesa per lunedì 27 giugno. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, dove si svolgerà la finale? Alvin svela i dettagli e la location Il vincitore verrà incoronato direttamente in Honduras, mentre in studio in Italia ci saranno come sempre tutti gli ex concorrenti, Ilary Blasi e naturalmente i due opinionisti di quest’anno: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Proprio su Nicola Savino si sono concentrate le attenzioni durante la consueta puntata del lunedì sera su Canale 5: durante la trasmissione in diretta, Nicola ha partecipato a un gioco insieme a Carmen Di Pietro, che gli ha letto le mani. Mostrando i palmi a Carmen, si è potuto notare che a ... Leggi su funweek (Di martedì 21 giugno 2022) L’deista per volgere al termine: la grande finale di questa edizione è attesa per lunedì 27 giugno. LEGGI ANCHE : —dei, dove si svolgerà la finale? Alvin svela i dettagli e la location Il vincitore verrà incoronato direttamente in Honduras, mentre in studio in Italia ci saranno come sempre tutti gli ex concorrenti, Ilary Blasi e naturalmente i due opinionisti di quest’anno: Vladimir Luxuria e. Proprio susi sono concentrate le attenzioni durante la consueta puntata del lunedì sera su Canale 5: durante la trasmissione in diretta,ha partecipato a un gioco insieme a Carmen Di Pietro, che gli ha letto le mani. Mostrando i palmi a Carmen, si è potuto notare che a ...

