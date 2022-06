Isola dei Famosi news, le anticipazioni della puntata di stasera (Di martedì 21 giugno 2022) Isola dei Famosi news: le anticipazioni di stasera. Ormai ci siamo: la semifinale è alle porte e i Naufraghi si preparano ad affrontare una puntata che si prospetta piena di colpi di scena e di sorprese inattese. Il gruppo non pensa ad altro se non al loro percorso e alla puntata ormai imminente; i due al televoto fremono dal desiderio di scoprire le loro sorti mentre Estefania e Marialaura parlano dell’esperienza vissuta e della loro crescita durante il programma. Tra una chiacchiera e l’altra il momento della puntata è finalmente arrivato e il gruppo si avvia verso Playa Palapa dove Alvin li aspetta a braccia aperte per dare il via alle danze. La semifinale inizia con una notizia un po’ amara per il ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022)dei: ledi. Ormai ci siamo: la semifinale è alle porte e i Naufraghi si preparano ad affrontare unache si prospetta piena di colpi di scena e di sorprese inattese. Il gruppo non pensa ad altro se non al loro percorso e allaormai imminente; i due al televoto fremono dal desiderio di scoprire le loro sorti mentre Estefania e Marialaura parlano dell’esperienza vissuta eloro crescita durante il programma. Tra una chiacchiera e l’altra il momentoè finalmente arrivato e il gruppo si avvia verso Playa Palapa dove Alvin li aspetta a braccia aperte per dare il via alle danze. La semifinale inizia con una notizia un po’ amara per il ...

