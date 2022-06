Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia i finalisti: ecco chi sono. Edoardo Tavassi fuori per un grave infortunio: “Mai sentito un dolore così grande” (Di martedì 21 giugno 2022) Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi sta volgendo al termine. Infatti ieri, 20 giugno, sono stati annunciati i concorrenti che accederanno alla finalissima di lunedì prossimo. Parliamo di Luca Daffrè, Maria Laura De Vitiis, Carmen Di Pietro, oltre al già noto Nicolas Vaporidis. Mercedesz Henger e Nick dei Cugini di Campagna, invece, sono al televoto. A decidere il loro destino sarà dunque il pubblico da casa. Le dinamiche, intanto, proseguono. A partire da Edoardo Tavassi, costretto a ritirarsi a causa di un grave infortunio al ginocchio. “Ho sbattuto su qualcosa, forse uno scoglio. Ho sentito una botta, poi ‘stuc’, di nuovo ‘stuc’ e da lì non sono più riuscito a piegarlo. Mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Anche questa edizione dell’deista volgendo al termine. Infatti ieri, 20 giugno,statiti i concorrenti che accederanno alla finalissima di lunedì prossimo. Parliamo di Luca Daffrè, Maria Laura De Vitiis, Carmen Di Pietro, oltre al già noto Nicolas Vaporidis. Mercedesz Henger e Nick dei Cugini di Campagna, invece,al televoto. A decidere il loro destino sarà dunque il pubblico da casa. Le dinamiche, intanto, proseguono. A partire da, costretto a ritirarsi a causa di unal ginocchio. “Ho sbattuto su qualcosa, forse uno scoglio. Houna botta, poi ‘stuc’, di nuovo ‘stuc’ e da lì nonpiù riuscito a piegarlo. Mai ...

