Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo il ritiro di Edoardo: "Sono delusa e incaz**** nera!" (Di martedì 21 giugno 2022) Isola dei Famosi, lo sfogo di Guendalina Tavassi dopo il ritiro di Edoardo: "Sono delusa e incaz**** nera!" Leggi su comingsoon (Di martedì 21 giugno 2022)dei, lo sfogo diildi: "

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - Anast1Maddalena : RT @sonoingenua_: Per me c’è sempre stato un solo vincitore di quest’isola dei famosi… fin dal primo giorno. ?? #NicolasVaporidis #isola htt… - fan_velvet : Grazie #isola per avermi fatto diventare una bimba di nick ora sarò anche una fan dei cugini di campagna votate per… - Elvis18661943 : RT @IsolaDiAruba: ?? Attenzione avvistato ad Aruba il primo #fenicottero viola! ?? Gli studiosi affermano che il colore sia dovuto a un par… -