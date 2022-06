Isola dei famosi, Estefania e Pamela sono le eliminate della ventiquattresima puntata (Di martedì 21 giugno 2022) Gli eliminati della puntata 24 dell’Isola dei famosi Siamo arrivati alla semifinale dell’Isola dei famosi 16, la ventiquattresima puntata. A un passo dalla finale, quindi, alcuni naufraghi sono dovuti tornare a casa. Purtroppo a inizio puntata Edoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa del suo infortunio al ginocchio. Si è trattato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 giugno 2022) Gli eliminati24 dell’deiSiamo arrivati alla semifinale dell’dei16, la. A un passo dalla finale, quindi, alcuni naufraghidovuti tornare a casa. Purtroppo a inizioEdoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa del suo infortunio al ginocchio. Si è trattato L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - Laufan845 : RT @MrGioGio77: La finale dell‘Isola dei Famosi si farà in Honduras. Quindi nessun rientro in Italia. Fonte: Fanpage #isola - sasaekekko : Jeruttini non disperatevi, se volete potete buttarvi sulla love story tra Mercedes ed Edoardo dell’isola dei famosi #jeru -