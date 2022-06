Isola dei Famosi 2022, i nominati della puntata del 20 giugno (Di martedì 21 giugno 2022) Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 20 giugno Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Appuntamento carico di emozioni con l’uscita di scena di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio che lo ha costretto a tornare in Italia. In seguito sono anche stati annunciati i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 giugno 2022) Leon de L’deidel 20Questa sera è andata in onda una nuovade L’dei. Appuntamento carico di emozioni con l’uscita di scena di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio che lo ha costretto a tornare in Italia. In seguito sono anche stati annunciati i L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - SereC10460894 : Luca che manda in nomination Nick.... Lo sapevo... Chissà perché, ma ci avrei giurato.. È proprio vero...l'isola de… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, annunciati i finalisti: ecco chi sono #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi #21giugno -