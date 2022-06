Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi furiosa diserta la diretta (Di martedì 21 giugno 2022) Chi la attendeva alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 è rimasto deluso: Guendalina Tavassi, infatti, non solo non era presente in studio, ma ha fatto anche saltare all’ultimo minuto il collegamento. Durante il blocco dedicato al ritiro di suo fratello Edoardo Tavassi per i problemi al ginocchio, Guendalina ha infatti pubblicato delle storie nelle quali tuonava con aria amareggiata: “Volevo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’Isola. Io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi”. Isola dei Famosi 2022, chi sono i sei finalisti (e il probabile vincitore) La ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 giugno 2022) Chi la attendeva alla semifinale dell’deiè rimasto deluso:, infatti, non solo non era presente in studio, ma ha fatto anche saltare all’ultimo minuto il collegamento. Durante il blocco dedicato al ritiro di suo fratello Edoardoper i problemi al ginocchio,ha infatti pubblicato delle storie nelle quali tuonava con aria amareggiata: “Volevo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’. Io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi”.dei, chi sono i sei finalisti (e il probabile vincitore) La ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - tvblogit : Isola dei Famosi 2022, chi sono i 6 finalisti della sedicesima edizione - _IlBoris : @NandoPiscopo1 @Dottor_Strowman @Leo______25 Che di base non è sbagliato. Nella cosiddetta 'isola dei giocattoli di… - ErmannoKilgore : @mal_auretta @AlexArgeri Vabbè non è mica colpa dei sardi, la storia è passata dalla Sicilia quando a Siracusa c’e… -