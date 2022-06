Isola dei Famosi 2022: chi sono i finalisti e chi è stato eliminato (Di martedì 21 giugno 2022) La centesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 20 giugno, ha decretato i finalisti dell'edizione 2022 del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con al fianco, come opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I finalisti dell'Isola dei Famosi 2022 A contendersi la vittoria finale dell'Isola dei Famosi 2022 sono Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Luca è stato scelto grazie alla vittoria della gara, che inizialmente era stata vinta da Marialaura, squalificata per una irregolarità. Nel corso della seconda prova è stato designato il secondo finalista: Marialaura. Mentre al ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 giugno 2022) La centesima puntata dell'dei, andata in onda lunedì 20 giugno, ha decretato idell'edizionedel reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con al fianco, come opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Idell'deiA contendersi la vittoria finale dell'deiLuca Daffré, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Luca èscelto grazie alla vittoria della gara, che inizialmente era stata vinta da Marialaura, squalificata per una irregolarità. Nel corso della seconda prova èdesignato il secondo finalista: Marialaura. Mentre al ...

