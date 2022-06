Isola 16: l’opinione di Miss Emily Paperett sulla semifinale (Di martedì 21 giugno 2022) Ieri è andata in onda la semifinale dell’Isola 16. Eccovi l’opinione della nostra lettrice Miss Emily Paperett a riguardo: Buongiorno, quest’oggi vi parlerò della resilienza mostrata durante il percorso dai naufraghi ad oggi. Tutte persone solari, determinate, che si vogliono bene in quanto amiche (da leggere come Giuliacci comunica le previsioni del tempo). La puntata di ieri, spiace dirlo, è stata di una noia mortale. Fermo restando che pare divenuto “Il lazzaretto dei Famosi“, oppure “Highlander: ne resterà solo uno“, ma non perché vince quanto perché non soccombe al malefici infermieristici, ecco due mie impressioni su questa semifinale. Giusto il tributo al povero Edoardo Tavassi che ha dovuto abbandonare obtorto collo, dopo tre mesi di stuoia, il programma per un ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 giugno 2022) Ieri è andata in onda ladell’16. Eccovidella nostra lettricea riguardo: Buongiorno, quest’oggi vi parlerò della resilienza mostrata durante il percorso dai naufraghi ad oggi. Tutte persone solari, determinate, che si vogliono bene in quanto amiche (da leggere come Giuliacci comunica le previsioni del tempo). La puntata di ieri, spiace dirlo, è stata di una noia mortale. Fermo restando che pare divenuto “Il lazzaretto dei Famosi“, oppure “Highlander: ne resterà solo uno“, ma non perché vince quanto perché non soccombe al malefici infermieristici, ecco due mie impressioni su questa. Giusto il tributo al povero Edoardo Tavassi che ha dovuto abbandonare obtorto collo, dopo tre mesi di stuoia, il programma per un ...

IsaeChia : #Isola 16: l’opinione di Miss Emily Paperett sulla semifinale - _thegod_father : mi spezzo quando se gli dici che ad alcuni non fa piacere ti vengono in 100 a dire che la tua opinione non conta. l… - Emyli009 : RT @MinakoHanami: Che schifo Maria Laura. Imbarazzante. Falsa. Finta Santa. Ho una bruttissima opinione su di lei. Pazzesco che la gente l’… - AleAleeeeee : RT @MinakoHanami: Che schifo Maria Laura. Imbarazzante. Falsa. Finta Santa. Ho una bruttissima opinione su di lei. Pazzesco che la gente l’… - Joel_Pineda_11 : Andrò contro l'opinione popolare ma a me Mercedes piace #isola -