Ismaila Mbaye | “Il razzismo non esiste”

(Di martedì 21 giugno 2022) Musicista e attore,è considerato uno dei maggiori percussionisti africani presenti nel panorama europeo. Il suo ultimo singolo, Every human needs a human, è un ponte culturale tra il Senegal e il nostro Paese. Quando scopri la passione per la musica e per le percussioni? “Avevo 5 anni. Diceva mia madre che suonavo di tutto, anche le pentole in cucina. Qualsiasi cosa producesse un po’ di suono, io la suonavo. Poi, all’età di 15 anni, ho iniziato il mio percorso professionale con un gruppo in Senegal. Quando sono arrivato in Italia, poi, visto che volevo fare il musicista ho imparato diversi tipi di percussioni. E alla fine sono diventato quel che sono adesso”. Oltre alla musica hai una grande affinità anche con il mondo del cinema. Hai recitato in film con Zalone, Castellitto, Morgan Freeman e tanti altri. “Anche il fatto di ...

Every human needs a human " (Coffee Records / Halidon) è il titolo del nuovo singolo di& La Scelta , in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 maggio. Una collaborazione fra la band romana e il percussionista senegalese di fama internazionale, artista ...Un progetto pensato come ponte di integrazione multiculturale tra l'Italia e il Senegal.