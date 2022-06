Ira Mosca su Kaliningrad, 'conseguenze serie per lituani' (Di martedì 21 giugno 2022) La Russia reagirà molto presto contro il blocco delle merci verso l'exclave di Kaliningrad e la riposta sarà "seria e avrà un impatto molto negativo sui cittadini della lituania". Lo afferma il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) La Russia reagirà molto presto contro il blocco delle merci verso l'exclave die la riposta sarà "seria e avrà un impatto molto negativo sui cittadini dellaa". Lo afferma il ...

