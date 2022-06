(Di martedì 21 giugno 2022) Anche quest’anno, l’associazione dipresente in tutta Italia, soprattutto ben radicata nel Lazio, promuove iper gli studenti delle scuole superiori. Una delle esperienze più richieste dai giovani che permette scambili che donano esperienze meravigliose. Ecco come funziona. Cos’èInnanzitutto, “è un’associazione diconosciuta per iscolasticoper studenti delle scuole superiori. Parallelamente, 500in Italia ogni anno accolgono nella loro casa un adolescente straniero per alcuni mesi, fino a un anno scolastico“. Come funzionano i ...

Pubblicità

CorriereCitta : Intercultura, l’appello dell’associazione di volontariato per i programmi scolastici all’estero: “Cerchiamo famigli… -

Il Corriere della Città

...contrario - ricorda'altro coordinatore del Gruppo... Chi è'unico della classe che non va in gita all'estero o chi, in ... con una lettera -, di votare lo Ius scholae entro la ......contrario - ricorda'altro coordinatore del Gruppo... Chi è'unico della classe che non va in gita all'estero o chi, in ... con una lettera -, di votare lo Ius scholae entro la ... Intercultura, l’appello dell’associazione di volontariato per i programmi scolastici all’estero: “Cerchiamo famiglie su Roma”