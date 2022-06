Inter: ufficiale, Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto fino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) Delineata già a grandi linee nei giorni scorsi, oggi è arrivata ufficialmente la firma di Simone Inzaghi , che ha prolungato il suo contratto con l' Inter fino al 2024. L'annuncio ufficiale della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Delineata già a grandi linee nei giorni scorsi, oggi è arrivata ufficialmente la firma di, che ha prolungato il suocon l'al. L'annunciodella ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - MatteoBarzaghi : Giornata Inter: - controfferta al Chelsea per Lukaku, 7 + bonus per il prestito. Cauto ottimismo. - domani rinnovo… - AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter: la richiesta ufficiale #Chelsea di 10 milioni è del 15 giugno non di oggi. Nessuna call ieri, oggi… - infoitsport : Ufficiale, Simone Inzaghi rinnova con l'Inter fino al 2024 - infoitsport : Inzaghi con l'Inter fino al 2024: adesso il rinnovo è ufficiale -