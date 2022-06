Inter | prima Lukaku di Dybala | 48 ore decisive - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio: si avvicina #Fabiani. #Acerbi: #Inter oggi fredda. #Carnesecchi resta la prima scelta con un portiere esperto accanto - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? TROPPA INTER Tutte le #notizie ?? - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Prima semifinale: la spunterà la palla filtrante di @hakanc10 per @DenzelJMD2 oppure avrà l… - biscione_blog : @_ElPrincipe22 E secondo te l'Inter ha detto a Dybala: 'Si ok Paulo, aspetta che prima chiudiamo Lukaku, poi aspett… - 1897_frank : @capuanogio Prima pagina di hurrà Inter -

L'ha la necessitò di sfoltire il proprio reparto offensivo, ed Edin Dzeko è uno dei candidati ... In realtà laa muoversi è stata la formazione spagnola del Valencia , guidata ora da Gennaro ...'Non abbiamo intenzione di diventare la stampella o la ruota di scorta ' della maggioranza, ha ribadito il presidente dei Republicains Christian Jacob a Radio Franceancoradi incontrare ...Quarantotto ore decisive per Big Rom. L'Inter sta cercando di riportare a casa Romelu Lukaku ma sta ancora lavorando sulle cifre. No del Chelsea alla prima offerta da 5 milioni di prestito oneroso, ma ...MILANO - Gli obiettivi dell'Inter e di Simone Inzaghi sono prendere due difensori centrali. Bremer è il primo della lista dei desideri e a ruota, c’è Milenkovic, altro elemento di valore ritenuto ...