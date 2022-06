Intelligence britannica: 'Grazie all'utilizzo di missili anti - nave occidentali, Kiev neutralizza i russi nel Mar Nero' (Di martedì 21 giugno 2022) 'La capacità di difesa costiera ucraina ha ampiamente neutralizzato la capacità della russia di stabilire il controllo del mare e proiettare forze marittime nel Mar Nero nordoccidentale': lo ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022) 'La capacità di difesa costiera ucraina ha ampiamenteto la capacità dellaa di stabilire il controllo del mare e proiettare forze marittime nel Marnordoccidentale': lo ...

