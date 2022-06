Insigne | Caira | “Un personaggio come Lorenzo può regalare spettacolo anche altrove Sulla Roma…”

(Di martedì 21 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.è stato considerato spesso il Totti napoletano: sarebbe stato il caso di trattenerlo? “È un discorso difficile e farlo oggi è piuttosto futile. I tempi sono cambiati, anzi è già un risultato importante chesia rimasto al Napoli per un periodo così prolungato. Unpuò, inoltre percepirà un ingaggio molto elevato in Canada”. Mourinho ha avuto un grosso impatto alla Roma: dopo il colpo Matic, ti aspetti ...

Pubblicità

CalcioNapoli1926.it

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ... L’ex agente di Totti: “Insigne come Francesco I tempi sono cambiati…” Su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti:Insigne è stato considerato spesso il ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti.