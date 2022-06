“Infettivologo che ha perso lucidità”: a chi si riferisce Bassetti? (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 22 giu – “La lucidità quando si parla di Covid, long Covid e vaccini (se mai stata presente) è oggi venuta completamente a mancare a un Infettivologo. Si intuisce che è ormai lontano dalla pratica clinica. Meglio tacere che parlare facendo danni” ha scritto il professor Matteo Bassetti in un post del 19 giugno scorso. Molti utenti Twitter si sono interrogati su chi fosse tale Infettivologo che ha perso lucidità, ormai lontano dalla pratica clinica, e su cosa abbia detto per attirare l’attacco del televirologo genovese. Tutti gli indizi, ma non ne abbiamo conferma perché Bassetti non ha citato il colpevole, portano al professor Massino Galli, Infettivologo in pensione dal novembre del 2021 che ha rilasciato una controversa intervista a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 22 giu – “Laquando si parla di Covid, long Covid e vaccini (se mai stata presente) è oggi venuta completamente a mancare a un. Si intuisce che è ormai lontano dalla pratica clinica. Meglio tacere che parlare facendo danni” ha scritto il professor Matteoin un post del 19 giugno scorso. Molti utenti Twitter si sono interrogati su chi fosse taleche ha, ormai lontano dalla pratica clinica, e su cosa abbia detto per attirare l’attacco del televirologo genovese. Tutti gli indizi, ma non ne abbiamo conferma perchénon ha citato il colpevole, portano al professor Massino Galli,in pensione dal novembre del 2021 che ha rilasciato una controversa intervista a ...

