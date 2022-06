Incendio Malagrotta, il sindaco di Fiumicino: “Domani riaprono nidi e scuole dell’infanzia” (Di martedì 21 giugno 2022) A causa del violentissimo Incendio a Malagrotta, i nidi e le scuole d’infanzia, nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole e Via Portuense, sono stati, inevitabilmente, chiusi. I disagi causati dall’inquinamento non hanno permesso il normale svolgimento delle ore scolastiche ma ora sembra che la situazione si stia ripristinando. Rimangono comunque in vigore le altre regole. Leggi anche: Muore il Parroco Atendido Bernard della Parrocchia Santa Maria Stella Maris: aveva una malattia Il Comunicato del sindaco “In base ai dati forniti ieri da Arpa provenienti dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio e dai campionatori del Comune di Fiumicino, si evidenzia un notevole decremento degli inquinanti atmosferici ricercati nella zona di Parco Leonardo”. Quindi, su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) A causa del violentissimo, ie led’infanzia, nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole e Via Portuense, sono stati, inevitabilmente, chiusi. I disagi causati dall’inquinamento non hanno permesso il normale svolgimento delle ore scolastiche ma ora sembra che la situazione si stia ripristinando. Rimangono comunque in vigore le altre regole. Leggi anche: Muore il Parroco Atendido Bernard della Parrocchia Santa Maria Stella Maris: aveva una malattia Il Comunicato del“In base ai dati forniti ieri da Arpa provenienti dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio e dai campionatori del Comune di, si evidenzia un notevole decremento degli inquinanti atmosferici ricercati nella zona di Parco Leonardo”. Quindi, su ...

