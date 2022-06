Incendio durante i lavori per le scogliere emerse, scatta il piano sicurezza nell'area del residence (Di martedì 21 giugno 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Incendio di sterpaglie in via Ravenna, pericolo per le abitazioni nella zona del residence, fortunatamente non ci sono feriti e l'allarme è presto rientrato per il tempestivo ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 giugno 2022) PORTO SANT'ELPIDIO -di sterpaglie in via Ravenna, pericolo per le abitazionia zona del, fortunatamente non ci sono feriti e l'allarme è presto rientrato per il tempestivo ...

Pubblicità

Sportequestri : A Rocca di Papa l’inaugurazione di “Largo Emanuele Crestini” in memoria del Sindaco eroicamente scomparso nel tent… - PugliaStream : Campi Salentina, ustionato durante un incendio in campagna: 67enne in prognosi riservata - corrmezzogiorno : #Bari Ustionato durante un incendio in campagna, grave un 67enne - helaaria : Avere un disturbo d'ansia vuol dire anche: Non dormire per giorni perché hai paura che durante la notte scoppi un… - IaizaMaurizio : @MasterHeep Io bevo acqua sia a pranzo che a cena , più anche durante il giorno ,tra l'altro faccio parte di un gru… -