In Spagna una nuova legge vieterà di buttare il cibo (Di martedì 21 giugno 2022) Si comincia al ristorante, ma poi si prosegue al supermercato, nei bar e nei (grandi) negozi di alimentari. Parliamo della nuova legge anti spreco alimentare approvata dal governo spagnolo, che presto sarà portata in Parlamento per il voto e che prevede la definizione di un preciso sistema di recupero di qualsiasi tipo di avanzo o scarto, con l’aggiunta di multe (anche molto pesanti) per i refrattari a quello che vuole essere un nuovo stile di vita. Si parte dalla “doggy bag”, la classica vaschetta per il “salvataggio” degli avanzi destinati nominalmente al cane di casa, ma ovviamente disponibili anche per i padroni che ne vogliano approfittare. La nuova legge prevede che tutti i ristoranti spagnoli consegnino ai clienti che ne facciano richiesta gli avanzi del pranzo e che, per farlo, siano attrezzati con contenitori ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Si comincia al ristorante, ma poi si prosegue al supermercato, nei bar e nei (grandi) negozi di alimentari. Parliamo dellaanti spreco alimentare approvata dal governo spagnolo, che presto sarà portata in Parlamento per il voto e che prevede la definizione di un preciso sistema di recupero di qualsiasi tipo di avanzo o scarto, con l’aggiunta di multe (anche molto pesanti) per i refrattari a quello che vuole essere un nuovo stile di vita. Si parte dalla “doggy bag”, la classica vaschetta per il “salvataggio” degli avanzi destinati nominalmente al cane di casa, ma ovviamente disponibili anche per i padroni che ne vogliano approfittare. Laprevede che tutti i ristoranti spagnoli consegnino ai clienti che ne facciano richiesta gli avanzi del pranzo e che, per farlo, siano attrezzati con contenitori ...

