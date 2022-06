“Impossibile da fermare”. L'arma intercontinentale della Russia è quasi pronta: l'annuncio di Putin (Di martedì 21 giugno 2022) La Russia ha una nuova arma per spaventare la Nato, gli Usa e l'Europa. Il missile balistico intercontinentale 'Sarmat' sarà operativo entro la fine dell'anno: l'annuncio è stato dato dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell'Accademia militare russa. Nell'intervento, Putin ha anche reso noto che le forze militari dispiegate in Ucraina hanno iniziato a ricevere in dotazione i nuovi sistemi anti missile S-500. Quanto all'Icbm Sarmat, che sarà dispiegato entro fine anno, Putin ha ricordato che "sono stati effettuati con successo test". La Russia, ha quindi anticipato il numero uno di Mosca, "rafforzerà ulteriormente" il suo apparato militare, per tenere conto delle ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Laha una nuovaper spaventare la Nato, gli Usa e l'Europa. Il missile balistico'St' sarà operativo entro la fine dell'anno: l'è stato dato dal presidente russo Vladimirin un incontro al Cremlino con i diplomati dell'Accademia militare russa. Nell'intervento,ha anche reso noto che le forze militari dispiegate in Ucraina hanno iniziato a ricevere in dotazione i nuovi sistemi anti missile S-500. Quanto all'Icbm St, che sarà dispiegato entro fine anno,ha ricordato che "sono stati effettuati con successo test". La, ha quindi anticipato il numero uno di Mosca, "rafforzerà ulteriormente" il suo apparato militare, per tenere conto delle ...

SatiLeaks : RT @AlbertoContri: C'è un prof di storia antica (@gasgas19) che a Tagadà sostiene che bisogna ancora inviare armi agli Ucraini per far capi… - simchannel1964 : RT @AlbertoContri: C'è un prof di storia antica (@gasgas19) che a Tagadà sostiene che bisogna ancora inviare armi agli Ucraini per far capi… - OrnellaBertell1 : RT @AlbertoContri: C'è un prof di storia antica (@gasgas19) che a Tagadà sostiene che bisogna ancora inviare armi agli Ucraini per far capi… - BuIISitting : RT @AlbertoContri: C'è un prof di storia antica (@gasgas19) che a Tagadà sostiene che bisogna ancora inviare armi agli Ucraini per far capi… - Giovann46966278 : RT @AlbertoContri: C'è un prof di storia antica (@gasgas19) che a Tagadà sostiene che bisogna ancora inviare armi agli Ucraini per far capi… -