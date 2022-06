“Imma Tataranni 2”, su Rai1 in estate arrivano gli ultimi episodi: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 21 giugno 2022) “Imma Tataranni 2”: finalmente sono in arrivo tra pochi mesi su Rai1 gli ultimi episodi della stagione che è iniziata nell’autunno del 2021. Per la fiction con protagonista l’attrice Vanessa Scalera non è finita qui in quanto per i telespettatori ci sono in serbo ancora tante sorprese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando escono, su quanti sono, sulla trama e sul cast.



"Imma Tataranni 2" è la nuova stagione della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. La produzione Rai, dai notevoli indici d'ascolto e con protagonista l'attrice Vanessa Scalera, è iniziata lo scorso autunno e si è fermata al quarto episodio: è stata trasmessa dal 26 ottobre al 9 novembre 2021. Finalmente sono però in arrivo le nuove ...

