Ilary | Mercedesz Henger si sente male in diretta | paura all' Isola dei Famosi

(Di martedì 21 giugno 2022)è in finale dell'dei. A deciderlo è stato il pubblico con il televoto. Ma a quanto pare, questa buona notizia è stata rovinata da un improvviso malore inche ha colpito la concorrente del reality show. E a parlare di questo improvviso mancamento è stata la stessache, collegata conBlasi, ha voluto raccontare tutto: "Ho avuto un attacco d'ansia…Sono finalista? Dovrei essere felice, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri…”. Poi, sempre la, ha fatto sapere si essere abbastanza frastornata perchè mai avrebbe pensato di battere Estefania, che a Cayo Cochinos c'è da 3 mesi tondi, tondi. A questo punto ha preso la parola Vladimir Luxuria, la popolare opinionista ...

Pubblicità

EnricoC32218512 : RT @EnricoC32218512: Iettatore mondiale Enrico ciandri fa gli auguri per la carriera a Johnny Deep aeroporto di Venezia 2019 !. ( Mercedesz… - EnricoC32218512 : RT @EnricoC32218512: Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Tom Hanks !. ( Enzo,beyonce,francia,Ilary,quartarepubblica,Carmen,Mercede… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ( Briatore,Neymar,Guendali… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Tom Hanks !. ( Enzo,beyonce,francia,Ilary,quartarepubblica,Carmen,Merc… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri fa gli auguri per la carriera a Johnny Deep aeroporto di Venezia 2019 !. ( Merced… -

Nel corso della puntata di ieriBlasi ha annunciato ufficialmente il ritiro del fratello di ... Reazione di tutt'altro tipo è stata quella diHenger , la concorrente con cui Edoardo si è ...Carmen Di Pietro predice il futuro all'Isola dei Famosi/ "diventa nonna, Vladimir si sposa" ... AncheHenger ha dovuto salutare prima degli altri naufraghi Edoardo Tavassi , nonostante ...Ieri è andata in onda la penultima puntata dell’Isola dei Famosi. Solo lunedì prossimo scopriremo chi saranno i vincitori del ...Una delle finaliste de L'Isola dei Famosi 16 era già arrivata in finale in un'altra edizione del reality show.