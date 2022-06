Il vincolo del ‘doppio mandato’ può salvare il M5S!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 21 giugno 2022) Volano stracci in casa 5stelle. Il popolo grillino si è via, via, prosciugato sotto i riflettori del potere, come i nostri fiumi in preda alla canicola di questi giorni roventi. Troppe le contraddizioni. Troppe le delusioni. Di tante cose promesse l’unica mantenuta è stato il “Reddito di Cittadinanza”, rivelatosi, per altro, un’arma a doppio taglio visto che non ha cretao