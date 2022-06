Il trikini da uomo di Versace e la altre tendenze dalla Milano Fashion Week

Leggi su diredonna

(Di martedì 21 giugno 2022) L'estate permette di dare sfogo alla creatività, anche nel look, proprio come si è visto sulle passerelle meneghine della moda maschile per la primavera/estate 2023: dai body fluo per la spiaggia, ai pantaloni in pelle traforata abbinati a canotte in pizzo trasparente. L'articolo proviene da DireDonna.