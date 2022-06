Il trikini da uomo di Versace e la altre tendenze dalla Milano Fashion Week

Leggi su diredonna

(Di martedì 21 giugno 2022) L’estate, complici le temperature più elevate, è il periodo in cui ci si lascia maggiormente andare anche nel look, specialmente quando si ha la possibilità di andare in spiaggia. E la moda 2023 sembra destinata a portare con sé una tendenza che non può fare che discutere, ma che potrebbe fare storcere il naso ai più tradizionalisti. In occasione dellamaschile, infatti,ha deciso di osare e ha lanciato ilda. Un’idea davvero particolare, che potrà essere apprezzata proprio per la sua originalità. Si tratta di una sorta di body, capo solitamente presente negli armadi delle donne, con un color fluo che non può che saltare subito all’occhio. Vi raccomandiamo... Donatella: la moda deve ...